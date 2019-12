¿Por qué te sientes triste en Navidad y qué puedes hacer para mejorar?

(NOTICIAS YA).- ¿Te sientes triste en la temporada navideña aunque todo se trate de paz y tranquilidad? No eres la única persona pasando por esto, pero no te preocupes pues hay cosas que puedes hacer para combatir la este sentimiento.

Aunque idealmente Navidad es un tiempo de buenos deseos y felicidad, situaciones como viajes, lidiar con la familia y la enorme cantidad de gastos son las principales razones por las que muchos se sienten decaídos esta temporada.

De acuerdo con la psicóloga Elaine Rodino de la Universidad Estatal de Pennsylvania, aunque esto usualmente no se trata de depresión clínica, puede ser provocado por una sensación de malestar o ansiedad en torno a los momentos clásicos de la Navidad, como las compras, la cena familiar o abrir los regalos.

Otros expertos indican que en las fiestas decembrinas a menudo tenemos que convivir con familiares que no hemos visto en un tiempo y si la persona no tiene un control de emociones estables, esto puede originar situaciones de rivalidad o sentimientos reprimidos.

El consejo para esto es tener un plan para lidiar con estas situaciones y anticipar el problema. Por ejemplo, si tienes un familiar “tóxico” o que sabes que será un problema lo mejor es pensar en formas para tratar con esta persona que hagan que tú te sientas bien con la situación.

Esto puede ser desde poner una película con un buen mensaje o pasar tiempo con los pequeños del hogar en lugar de participar en discusiones familiares. Este desprendimiento emocional es bueno para evitar situaciones momentáneas que son incómodas y desgastantes.

Los psicólogos aseguran que otra buena herramienta es la empatía pues cuando una persona está haciendo algo molesto para ti, en ocasiones la mejor idea es ponerse en su lugar y entender que sus acciones no son causadas por algo que tú has hecho, sino por sus propios sentimientos. Esto en conjunto con establecer límites saludables hace que el ambiente sea más llevadero.

Cabe señalar que aunque las personas experimentan más tristeza y ansiedad en las fiestas navideñas, la tasa de suicidios en la temporada ha bajado según las estadísticas del CDC.

Sin embargo para las personas que sí padecen de depresión severa los tiempos difíciles son durante la primavera, cuando incrementa la frecuencia en los suicidios. Algunos expertos señalan que esto se puede deber a un “efecto de promesas rotas” entre aquellos con esta enfermedad, quienes pasan las fiestas pero cometen suicidio una vez que estas se terminan.

La época navideña es un tiempo difícil para muchos y si este es tu caso, recuerda que no estás solo y no eres la única persona que se siente así. Siempre ten en cuenta que tu salud mental es muy importante y de ser necesario no dudes en pedir asistencia profesional, a veces sólo necesitamos un poco de ayuda y alguien que nos escuche.

Recuerda que si padeces de depresión y algún momento necesitas ayuda, la Línea Directa Nacional de Sucidio es 1-800-273-8255 o puedes visitar el sitio befrienders.org para encontra otras líneas de ayuda.

