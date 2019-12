Eliminan escena donde aparece Donald Trump en “Mi Pobre Angelito 2”

(NOTICIAS YA).- La aparición del presidente Donald Trump en una película clásica navideña fue removida de la cinta, al menos en Canadá.

De acuerdo con CBS News, la escena en la que aparece el republicano en “Home Alone 2: Lost in New York”, de 1992, fue eliminada de la transmisión de la cinta esta temporada por el canal CBC.

La secuencia en cuestión muestra al pequeño protagonista Kevin McCallister (Macaulay Culkin) recorriendo el hotel Plaza en la ciudad de Nueva York, cuando se topa con el empresario y le hace una pregunta.

Los televidentes del canal puntualizaron que la escena donde aparece el hoy presidente de Estados Unidos no apareció en la transmisión. La cadena explicó el porqué.

“Como suele ser el caso con películas adaptadas para televisión, Home Alone 2 fue editada para permitir tiempo para comerciales dentro del formato”, indicó CBC.

Algunos agradecieron que Trump no formara parte de “Mi Pobre Angelito”, como la cinta es conocida en Latinoamérica, mientras que otros reprobaron la decisión de eliminar la secuencia, e incluso sugirieron que se trata de una censura.

Donald Trump, quien exigió aparecer en la película como condición para permitir la grabación en el hotel Plaza, que entonces era de su propiedad, habló recientemente sobre su participación en la cinta.

“Es una gran película y yo estaba un poco más joven. Fue un honor hacerla”, dijo el mandatario durante una teleconferencia con miembros de las fuerzas armadas esta Nochebuena.