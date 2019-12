10 beneficios increíbles del ayuno intermitente

(NOTICIAS YA).-Definitivamente, el ayuno intermitente si te ayuda a adelgazar y vivir más, así lo afirma un nuevo estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine.

Investigadores sugieren que la dieta del ayuno intermitente es superior.

¿En qué consiste? El ayuno intermitente radica en dejar de comer por períodos o reducir las calorías de forma importante durante días, de acuerdo con información del diario El Nuevo Día.

Mark Mattson, neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins, asegura que este ayuno tiene un amplio espectro de beneficios: la obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio, citando al diario puertorriqueño, esta dieta puede ser parte de una vida sana y aquí se enlistan algunos de los beneficios:

Ayuda a la baja de peso. Regula el azúcar en la sangre. Mejora los niveles de lípidos. Reduce la inflamación (que puede provocar problemas cardíacos e incluso cáncer). Los efectos del ayuno intermitente son similares a los del ejercicio regular. Disminuye la presión arterial. Baja la frecuencia cardíaca en reposo. Favorece la salud celular al desencadenar un cambio metabólico (adaptación a los períodos de escasez de alimentos). Promueve la lipolisis (movilización de la grasa). Ha mostrado mejores resultados para mejorar la resistencia a la insulina.

”La reducción de calorías es beneficiosa para adelgazar, pero el ayuno intermitente es superior en su capacidad para reducir la grasa abdominal y mejorar la regulación de la glucosa”, explican científicos.

De acuerdo con especialistas quienes realicen un ayuno interminente, pueden experimentar algunos síntomas que deberían pasar después de las primeras dos semanas, incluidos:

Falta de concentración.

Mareos.

Fatiga las primeras dos semanas de ayuno.

Pero el ayuno intermitente no es para todos.

Embarazadas y niños no deben hacer ningún tipo de ayuno, advierten médicos. Y los períodos sin comer pueden empeorar la condición de los diabéticos.

Recuerda que, si quieres cambiar tu alimentación, es importante consultar a un profesional en nutrición.

