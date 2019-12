Fue a hacer las compras navideñas y terminó ganando 250 mil dólares

(NOTICIAS YA).- Un hombre se llevó 250 mil dólares luego de que el boleto que adquirió mientras realizaba compras navideñas de último minuto resultara ganador.

De acuerdo con People, Michael Rosenbrock se dirigió a la tienda de comestibles Food Lion para hacer las últimas compras antes de recibir a su familia y otros invitados.

Además del jamón que iba a hornear y otros artículos, el residente de Mint Hill, Carolina del Norte, compró un boleto de lotería 20X The Cash con un valor de cinco dólares.

Rosenbrock raspó el boleto y no ganó nada, pero la historia no terminó allí. “Es algo bueno que siempre meta mis boletos a los sorteos de segunda oportunidad porque si no, lo hubiese tirado (a la basura)”, aseguró.

El hombre no podía creer cuando resultó ganador de un premio de 250 mil dólares, un cuarto de millón. Rosenbrock cobró sus ganancias este lunes, y se llevará a casa 176 mil 876 dólares luego de impuestos.

La North Carolina Education Lottery recauda más de 700 millones de dólares cada año en pro del sistema educativo del estado, y se utiliza para construcción y reparación de escuelas, transporte de estudiantes y becas, entre otros fines.

El premio de Rosenbrock también servirá para ayudar, pues compartió que planea crear con él una organización sin fines de lucro.

“Hay muchas cosas que pasamos por alto. Agua limpia, comida, vivir bajo un techo. Hacer trabajo sin ánimos de lucro es algo que siempre he querido”, aseguró el afortunado ganador.