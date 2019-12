Se niega a perder la batalla contra el cáncer

(NOTICIAS YA).- Hace poco más de un año, la vida de Guadalupe dio un giro inesperado, cuando los doctores le diagnosticaron cáncer de colon en una etapa muy avanzada.

“Yo me vi en un cajón y mi familia sufriendo por mi, llorando por mi, se me hizo muy difícil y yo decía ¿por que a mi?”, explicó Guadalupe Sambrano.

La mujer de 29 años, relató ante nuestra cámara, que los doctores no le dan esperanzas de vida y que incluso le recomendaron irse a un hospicio.

Y aunque asegura que aún se siente fuerte para luchar contra el cáncer, en ocasiones la falta de recursos para pagar su tratamiento la han llevado a pensar en rendirse.

“Hubo un día en que yo estaba triste y decía de que sirve tener ganas de seguir luchando si uno no tiene con que, con las ganas no se compra tratamiento, no se compran medicinas, no se compra nada”, señaló la mujer.

Pero es el amor a sus cuatro hijos de entre 14 y 7 años, lo que la motivan a seguir a adelante.

“Yo los veo a ellos y digo ¿que van a hacer ellos sin mi? No tienen a nadie y es ahí que yo me levanto y es muy difícil”, aseguró.

Lamentablemente los médicos no le dan a Guadalupe más de dos años de vida, pero sus seres queridos tienen fe que pueda ocurrir un milagro.

“Los doctores puede decir muchas cosas, pero como siempre hemos dicho, el ultimo doctor que tiene algo que decir es dios y sera hasta que dios quiera”, comentó Mirna de Ávila, hermana de Guadalupe.

Por lo que Guadalupe y su familia piden la ayuda de la comunidad para poder comprar un medicamento que ayude a disminuir los tumores.

“A todos ustedes yo les pido que me ayuden, hoy mi mañana por ustedes, no dejen de hacer sentir que alguien tiene una esperanza, un dólar o lo que ustedes puedan para mi es mucho y se los agradezco de todo corazón”, concluyó.