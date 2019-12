Familia juarense vive en casa sin puertas ni ventanas

(NOTICIAS YA).- Una familia de Ciudad Juárez que prácticamente no tiene nada, está sufriendo por las bajas temperaturas que se han dejado sentir durante los últimos días.

La señora María Guadalupe García Ramos vive con su hija de 8 años y sus dos nietos de 4 y 3 años de edad, en una vivienda rentada sin puertas ni ventanas y con agujeros en el techo, lo que provoca que el aire y el frío se filtren y sufran por las bajas temperaturas.

“Anteriormente vivíamos en una casa que nos había conseguido una señora, pero la rentó. Anduve buscando para acá y no encontrábamos casa y estaba batallando con los niños y pues hablé con el papá de los niños que me rentaban una casa en 800 (pesos) y él me dio el dinero, vine y vi al muchacho y me dijo que iba a poner las puertas y las ventanas, que iba a arreglar el techo y hasta la fecha no ha hecho nada”, relató la mujer.