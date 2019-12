Ex-CEO de Nissan huye de la justicia en estuche de instrumento musical

(NOTICIAS YA).- El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, escapó del arresto domiciliario en Japón rumbo a Líbano, y su huida ha confundido a las autoridades que lo custodiaban.

Ghosn, quien fue detenido en 2018 por diversos delitos relacionados con el fraude fiscal y estaba en espera de juicio, habría huido del país asiático a bordo del estuche de un instrumento musical, asegura un reporte de The Guardian.

El citado medio británico informó que el plan, que parece haber sido sacado de una película hollywoodense, fue idea de su esposa Carole, con quien el empresario supuestamente tenía prohibido hablar como condición de su sentencia.

The Guardian destaca que un grupo de música gregoriana llegó a la residencia en la que Ghosn se encontraba recluido en Tokio bajo vigilancia de la policía.

Al final de su presentación, el empresario habría aprovechado para salir de la casa dentro del estuche de uno de los instrumentos musicales más grandes, aunque se desconoce cuál.

De ahí, Ghosn habría sido transportado a un pequeño aeropuerto local, donde lo esperaba un avión privado para llevarlo a Estambul. En la ciudad turca se cree que abordó otra aeronave privada hacia Líbano, a donde arribó en las primeras horas del lunes.

A través de un comunicado, Ghosn confirmó que se encontraba en la ciudad de Beirut, además de asegurar que huyó de Japón para ya no ser un “rehén”.

“No me he fugado de la justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, indicó en un breve texto en francés, de acuerdo con El País. “Estoy ahora en el Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad”.

El escape fue una sorpresa para las autoridades japonesas e incluso para sus propios abogados, quienes no se explican cómo logró huir cuando está vigilado todo el día y sus tres pasaportes (tiene nacionalidades brasileña, francesa y libanesa) están retenidos.

“Habría sido difícil hacer esto sin la asistencia de alguna organización grande. Yo quiero preguntarle: ‘¿cómo pudo hacernos esto?’”, dijo su abogado Junichiro Hironaka en una conferencia de prensa.

Hironaka reveló que se enteró del escape de su cliente por televisión y que él mismo conserva sus tres pasaportes. “(Yo) quería probar que era inocente pero, al ver su comunicado en la prensa, pienso que no confía en las cortes de Japón”, añadió el representante, quien dice haber visto a Ghosn por última vez el 25 de diciembre.

“Si esto es verdad, debemos asumir que fue una violación a las condiciones de su fianza. Su acto es imperdonable y una traición al sistema de justicia de Japón”, expresó.

Las autoridades migratorias de Japón no tienen registros de que Ghosn haya dejado el país, indicó el medio nipón NHK, agregando que una persona similar al sospechoso fue grabado por las autoridades libanesas ingresando a dicho país bajo un nombre distinto.

Por otra parte, un oficial libanés indicó a la agencia Reuters que Ghosn entró legalmente al país utilizando una identificación libanesa y pasaporte francés, además de ser sometido a los procedimientos de seguridad normales.

Cabe destacar que Líbano no tiene un tratado de extradición con Japón, por lo que no sería muy probable que el empresario sea obligado a regresar. Además, Líbano le ha mostrado su apoyo desde el arresto y lo cataloga como una de las “historias de éxito” de libaneses en el extranjero.

