Le cobran a residente de San Elizario más de mil dólares de agua

(NOTICIAS YA).- “¿Te gustaría a ti que te llegara un recibo así?, ¿Lo vas a pagar? Entonces pagarme el mío si tienes dinero, si tienes tanto dinero paga este recibo porque yo la verdad no tengo ese dinero para estarte cubriendo una compañía tan vil y tan ratera”, expresó María Facio.

Esa fue la reacción, de la mujer cuando personal de la compañía de agua arribó esta tarde a su casa para decirle que tiene que pagar el recibo del mes de diciembre en su totalidad.

“Nosotros somos tres niñas y yo viviendo en esta casa, nosotros compramos agua para tomar, lavamos afuera en las “Lavasolas”, en la lavandería, ¿como es que yo voy a gastar tanto dinero en agua?”, dijo.

Y es que María relató ante nuestra cámara, que tan solo por el mes de diciembre se esta cobrando mil 108 dólares por el servicio de agua y drenaje.

La compañía de agua asegura, que le notificaron a la mujer que existía una fuga dentro de su propiedad en una toma de agua de agua del patio y que de no arreglarla su consumo seria muy alto.

Michael flores/ lower valley water district

“Tenemos nosotros vídeo, que cuando vinieron ayer en la mañana enseñaba que el medidor estaba corriendo, significa que estaba abierta una válvula o había fuga y ahora esta tarde el medidor ya no esta corriendo y era evidente porque el plomero estaba aquí y se arregló la válvula de afuera y la de los baños”, explicó Michael Flores, representante de Lower Valley Water District.

Pero la mujer insiste en que eso es una mentira, ya que un plomero acudió a su casa a revisar y no encontró nada.

“Son mil 108 dólares, si hubiera una fuga no fuera ni una gota fuera un lago afuera”, resaltó la mujer.

María comentó que este alto cobro se debe a que el medidor estaba dañado y no había una lectura correcta del consumo.

Por su parte la compañía de agua explicó que lo único que pueden hacer por la mujer es ofrecerle un plan de pagos, ya que como la supuesta fuga era dentro de su propiedad ellos no tenían la responsabilidad de arreglarla.

“Nosotros somos responsables es de las líneas de afuera de la calle hasta el medidor. Después del medidor, de la caja para adentro la responsabilidad es de los clientes, de los residentes de la casa”, dijo Flores.

La mujer indicó que si la compañía no cancela este cobro, esta dispuesta a hacer una protesta ante lo que ella considera un robo.

“Yo busco que me hagan un cobro justo, yo no estoy diciendo que no voy a pagar, yo no tengo adeudos, yo estoy al corriente con mi agua, con mi luz, con mi gas, pero esto de plano si exageraron con este cobro”, enfatizó.

La mujer pide a otros residentes que tengan el mismo problema contactarla al número de teléfono (915) 228-6112 para interponer una demanda contra la compañía de agua.