VIDEO: Agente de ICE rompe cristal de auto para sacar a inmigrante

(NOTICIAS YA).- Un agente de ICE rompió el cristal de un auto para sacar y arrestar a un inmigrante salvadoreño, en lo que la familia del detenido asegura se trataba de un operativo enfocado en las placas de los vehículos.

El hombre, identificado únicamente como David, fue detenido fuera de su hogar en Falls Church, Virginia frente a sus hijos de 20 y 2 años, quienes grabaron el momento en el que el hombre es arrestado mientras su hija pequeña llora desesperadamente.

“Fue muy terrible y doloroso ver cómo mi niña está gritando, y ver el acto de ellos de no respetar tan siquiera que está la niña,” expresó la esposa de David, cuya identidad permanece anónima. La familia asegura que el agente de ICE optó por romper el vidrio luego de que vio que el hombre intentaba hacer una llamada.

Además indicaron que David no se rehusó a colaborar con los agentes, a pesar de que estos no presentaron una orden judicial. La esposa de David dijo que desde hace días habían detectado a un carro particular con vidrios polarizados, vigilando la residencia.

“Yo vi a los dos oficiales en la noche, como a las 8:30 revisando las placas de los autos.” aseguró la mujer, agregando que su esposo tenía licencia de conducir del distrito de Columbia debido a que en Virginia los inmigrantes indocumentados no pueden hacer este trámite.

La mujer asegura que su familia emigró a EE.UU. por seguridad. “Él tiene miedo porque como le digo nosotros fuimos amenazados de muerte. La persona que amenazó era el esposo de la prima de (David), él mató a la prima de mi esposo.”

Hasta el momento ICE no ha emitido una declaración sobre el arresto de David, pero la familia indicó que su deportación es inminente.

