Hijos suplican ayuda para su padre con cáncer

(NOTICIAS YA).- “Mi temor mas grande es morirme de esto, de cáncer”, esas fueron las palabras de Alfonso Pereyra, de 48 años, quien desde hace varios meses comenzó a luchar contra esta enfermedad.

La cual le fue diagnosticada en agosto de 2019, tras acudir al hospital por un fuerte dolor a un costado del estomago.

“Me mandaron a hacer unos estudios y en los estudios que me hicieron, unas tomografías salio que tenia cáncer de riñón”, dijo el hombre.

Alfonso relató ante nuestra cámara, que los doctores lo tuvieron que operar de emergencia para retirarle el tumor y cuando las cosas parecían mejorar, , el destino tenia planeado algo diferente para ellos.

“Vimos otro oncólogo aquí en El Paso, me mandó a hacer unos estudios a los 40 días y para sorpresa de toda la familia pues me salieron unos nuevos brotes, tres en la misma parte donde me operaron y un nódulo en el pulmón derecho”, comentó.

Ante este descubrimiento los doctores sugirieron a Alfonso una segunda cirugía para remover los tumores, por lo que le recomendaron buscar un especialista en Houston, Texas.

“Siento mucha triste cuando él esta vomitando, cuando él esta muy malo, cuando él se va de urgencia”, dijo Issa Pereyra, hija de Alonso.

Pero la familia no cuenta con los recursos necesarios para poder costear los gatos, ya que Almendra, la esposa de Alfonso es la única que trabaja para sacar adelante a su familia.

“Vendemos pozole los domingos y aparte yo hago queratinas en el cabello, hago pedicura y manicura pero pues lo estoy haciendo aquí”, explicó Almendra Salazar.

A pesar de esta difícil situación los hijos de Alfonso tienen fé en que su padre recuperará su salud y solicitan la ayuda de la comunidad para poder costear el tratamiento.

“Yo le pido todos los días a Dios antes de dormirme y cuando me acuerdo para que lo cure”, comentó Diego Pereyra.

“De corazón y seriamos muy agradecidos si apoyaran, con poquito que apoyen esta bien no tiene que ser demasiado con que sea de corazón lo agradecemos”, señaló Christian Pereyra.

Si usted gusta apoyar a Alfonso puede hacer un donativo a la cuenta de Go Fund Me bajo el nombre de “Cancer Treatment For Alonso” o comunicándose con Almendra Salazar al (915) 282-7958.