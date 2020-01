Investigan segundo homicidio ocurrido en una misma vivienda de Apopka

(NOTICIAS YA).-Autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado Orange se encuentran investigando una muerte ocurrida, por segunda vez, en una vivienda de Apopka.

El incidente ocurrió el pasado sábado en la Calle 520 West Ella J Gilmore. Las autoridades no han revelado como la víctima, Maurice Bridges, 42, falleció. La periodista de Noticias Univision Orlando, Tamara Mino, conversó con familiares

“Cuando yo y mis hijos salimos de ahí, como a las dos horas me hablaron, que algo mas había sucedido en la calle,”

Dijo la expareja de Altonio Dunston, quien fue la primera víctima en la vivienda.

Ambos Dunston y Bridges tenían historial delictivo, pero no se conoce si los homicidios están vinculados el uno al otro. Agentes del Condado Orange manifestaron que los homicidios habrían sido planeados y aunque no representan una amenaza para la comunidad, ha aumentado el patrullaje en ese sector.

“Estuvimos ahí toda la noche, desde las 4 p.m. Yo no miré un sólo carro de policía, no uno. Yo no miré absolutamente ningún policía,”