Organizan marcha falsa en Chile para llevar a perro al veterinario

Gracias humanxs por toda su preocupación… ya me atendieron y me estan cuidando❤️ Solo les pido que no dejen de salir a marchar, porque yo apenas pueda vuelvo a salir con uds. Cuídense y cuiden a mis amigxs perrunxs… estamos todxs con juntxs en la lucha❤️🐶 Para quienes quieran saber detalles vean el video de @regionalistadiario y lo que esta subiendo @antofa.informa … Yo estoy en el vet, no puedo subir info😅… pero estoy muy bien cuidado Languetazos para todxs en especial para @darlingvetantofagasta ❤️ El que no marcha mañana es paco, solo yo tengo permiso de faltar y créanme volveré pronto wau🐶