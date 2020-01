Programa para indigentes para exentar infracciones en San Diego

(NOTICIAS YA).-

Un nuevo proyecto de apoyo para indigentes los ayuda no solo a salir de su situación de calle sino a no sufrir las consecuencias legales ya que personas desamparadas son propensas a delitos menores que ameritan una infracción.

“Tenemos la responsabilidad de enforzar la ley pero al mismo tiempo lo queremos hacer con compasión,” dijo el teniente Carmelín Rivera del Departamento de Policía de San Diego.

La política del Departamento de Policía de San Diego siempre es ofrecer un albergue a indigentes cometiendo delitos como el tirar basura, tener un campamento en veredas públicas y obstruir el paso.

“Si quieres te llevamos a un albergue, no te damos infracción, no te arrestamos,” explicó el teniente Rivera. “Mucha gente decía sí pero el problema es que cuando los llevabamos al albergue de St Vincent de Paul, el 67% de las personas se salian y no se quedaban la noche.”

Desde noviembre del 2019, las cosas cambiaron. La organización Alpha Project tiene 50 espacios apartados en su nuevo albergue, en la intersección de las calles 17th Street e Imperial Avenue, para personas que son llevadas por oficiales del Departamento de Policía de San Diego.

“Es un gran incentivo para que la gente se quiera quedar y a nosotros nos da la oportunidad de construir una relación de confianza con esos residentes,” dijo Bob McElroy, presidente de Alpha Project.

Sin embargo ahora hay una condición, la persona debe permanecer en ese albergue por 30 días. Sólo así se le removerán los cargos por el delito menor cometido.

“Ya cuando esa persona no se ha quedado por 30 días,” dijo el teniente Rivera. “Entonces ya mandamos esas infracciones.”

La idea es que los desamparados tengan acceso a los recursos que ofrece el refugio.

“Tratamos de encontrar cómo ayudarles a ellos como encontrar un trabajo, como agarrar un hogar que puedan pagar ellos,” dijo Janet Rayas quien ejerce el rol de trabajadora social en Alpha Project.

Y que los participantes se motiven al conocer a personas como Norma Sanford quien vivió en situación de calle por dos semanas y ahora reside en el albergue Alpha Project.

“Es muy duro, muchos dicen te puedes ir a vivir a la calle pero no yo el primer dia me puse bien mala porque tengo asma,” dijo Sanford.

Sanford superó una situación de violencia doméstica que la dejó con problemas en la espina dorsal y en sus piernas.

“Estoy agradecida de que hay un programa asi porque sino mucha gente dormiría en las calles,” agregó Sanford.

Después de un año y medio en alpha project, Sanford está a punto de mudarse a un nuevo hogar.

“Toda el tiempo he sufrido la vida con mis hijos pero ahora ya estoy sola y ahora voy a salir adelante con Diosito a lado de mi con mi virgencita todo es posible,” dijo Sanford.

Según el Departamento de Policía de San Diego, el 46% de las personas que participan en el programa deciden irse antes de los 30 días.

McElcroy agregó que ahora que más gente sabe del programa, hay participantes que ahora buscan extender su estadía a más de 30 días para continuar gozando de los recursos que existen en Alpha Project.