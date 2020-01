Demandan a dentista por quemarle la boca a niña de 5 años

(NOTICIAS YA).- Un dentista de Las Vegas ha sido demandado por la familia de una paciente de cinco años, quien sufrió quemaduras en la boca durante un procedimiento de rutina.

De acuerdo con Associated Press, los padres de la menor interpusieron la demanda la semana pasada en contra de Deep Karan Dhillon, a quien identifican como dueño de la clínica “Just For Kids”.

Según el documento, el dentista utilizó una herramienta conocida como “fresa de diamante” para pulir los dientes de la menor mientras esta se encontraba anestesiada.

La demanda asegura que el uso de la fresa ocasionó una chispa que incendió las gasas que tenía la paciente en la boca, provocando un fuego que duró un par de segundos.

La pequeña tuvo que ser trasladada a un hospital, donde tuvo que permanecer cuatro días debido a las lesiones. La familia exige el pago de más de 15 mil dólares por concepto de daños.

Estos incluyen, de acuerdo con la demanda, quemaduras en la epiglotis, garganta, lengua, boca y otras zonas, algunas de las cuales podrían ser “permanentes e incapacitantes”.

El demandado indicó a la agencia informativa que no estaba enterado del proceso en su contra y declinó hacer más comentarios.

