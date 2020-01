¡Evacúan alcaldía en Kissimmee! Te sorprendrá la causa del operativo

(NOTICIAS YA).-La alcaldía de Kissimmee vivió momentos de tensión esta mañana tras el recibimiento de una caja sospechosa, lo cual causó una evacuación.

Según la vocera de la alcaldía de Kissimmee, Melissa Zayas, cerca de las 9 a.m., las autoridades encontraron un paquete sospechoso al lado de una de las puertas de los empleados.

Además, los que se encontraban en el área seguraron que fueron momentos de pánico.

“Extremadamente sospechoso, era un paquete como del largo de una caja de arena para gatos y encima tenia una nota, eso fue lo que mas asusto al personal,”

Dijo Daniel Schad, subjefe del Departamento de Policía de Kissimmee

No se conoce que decía exactamente la nota, pero los agentes lograron identificar al destinatario, quien ya se encuentra en custodia, pero no se ha revelado su identidad. Las autoridades confirmaron que no se trataba de un trabajor de la alcaldía.

“Localizamos a una persona de interés y nos dijo que habían dos ratas muertas dentro del paquete, y nuestra unidad anti-explosivos lo confirmó,”

Agregó Schad

A pesar de que las principales calles de la ciudad y negocios cercanos permanecieron cerrados durante varias horas, todo ha vuelto a la normalidad.

