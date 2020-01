Niño hispano robó ahorros de vida a padres para salvarse de bullying

(NOTICIAS YA).-Un niño hispano de la bahía de Tampa le robó todos los ahorros a sus padres para escapar ser víctima de acoso o “bullying.”

A causa del acoso que Guairon Vázquez, 13, vive en la escuela por parte de otros estudiantes hispanos, le llevó a robarle más de $3,000 a sus padres, cantidad por la cual han trabajado toda su vida.

“Me golpeaban en mi estómago, me pegaban duro a la hora del almuerzo y cuando llegaba a mi salón me decían muñeca, nina, tú no perteneces a esto, indio,”