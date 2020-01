Sigue libre la mujer que mató a hombre con discapacidad en la frontera

(NOTICIAS YA).- Continúa en libertad la mujer estadounidense que atropelló y mató a un hombre con discapacidad durante la noche del pasado sábado 4 de enero en los carriles Sentri del Puerto de Entrada San Ysidro, ubicado entre México y Estados Unidos.

LEE: Mujer caucásica atropelló a pequeña de 14 años porque era latina

Tras el atropellamiento la conductora, una residente de San Diego a bordo de un vehículo Jeep con placas de California, llegó a la caseta del CBP aún arrastrando la silla de ruedas de la víctima.

De acuerdo con Alejandro Lares, jefe de enlace de la policía municipal en Tijuana, autoridades del CBP y de la policía de caminos de California pusieron en custodia a la responsable para cuestionarla, sin embargo poco después la dejaron ir.

“No se puede detener, porque el delito fue en México, no en Estados Unidos,” indicó Lares. “Para eso se tiene que hacer un tratado de extradición de la persona, en dado caso que se le encuentre culpable de homicidio culposo.”

La víctima fue identificada como Guadalupe Tejeda Salcedo, quien en la frontera era conocido por otros vendedores como “Lupillo”. El hombre de 50 años se dedicaba a vender chicles desde su silla de ruedas, la cual debido a que padecía de poliomelitis.

LEE: Muere niña atropellada en la mañana de navidad

Esmeralda Tejeda Salcedo, la hermana menor de “Lupillo”, indicó que el hombre tenía 14 años trabajando en la garita de San Ysidro. “Era una persona muy independiente, no le gustaba esta a cargo de nosotros, le gustaba gana su dinerito, valerse por sí mismo, que no era un limosnero.”

Las autoridades mexicanas están esperando a que la responsable del homicidio se presente por cuenta propia a dar su declaración, de no hacerlo pedirían una colaboración con sus contrapartes estadounidenses.

Enrique Javier Sánchez, el fiscal de Delitos Contra la Vida, indicó que la mujer también se enfrentaría a cargos adicionales por sus acciones. “Además del homicidio culposo, existe también el delito de omisión de auxilio.”

Por su parte, la hermana de “Lupillo” dijo que ella sólo quiere que se haga justicia y el crimen no quede impune. “Si no hacemos algo ahorita las cosas van a seguir pasando, ¿sí me explico? Va a ser muy fácil arrollar a alguien. ‘Yo me voy y no hago nada, no pasa nada, no me buscan’,” dijo Tejeda.

“Sí quisiera indagar y localizar a esa persona y enfrentarla, más que nada preguntarle por qué no se detuvo,” finalizó la hermana de la víctima.

LEE: Familia exige justicia tras la muerte de un familiar atropellado