Familia pierde a seres queridos por culpa de conductores ebrios

(NOTICIAS YA).- En tan sólo un mes la familia García ha tenido que llorar la pérdida de tres seres queridos en dos accidentes separados a causa de conductores ebrios.

Celso Manuel García, de 38 años, fue el más reciente en fallecer al ser impactado por un vehículo conducido por el soldado Iván Romo, quien fue detenido por homicidio imprudencial bajo intoxicación.

“La familia está devastada y lastimada, su madre no puede dejar de llorar, ha sido algo muy doloroso. No creo que la gente se da cuenta el daño que ocasionan cuando manejan ebrios, no solo afecta a ellos y sus familias, sino que afecta a todos”, dijo Debbie García, esposa de Celso.

Otro aspecto que pesa sobre las familias que pierden a un ser querido de manera repentina es el fuerte costo económico que esto genera. Y para la familia García, quienes vivían cheque a cheque, estos costos son más que abrumadores.

“Él era el principal proveedor del hogar y ahora no sé cómo voy a pagarlo todo, porque este funeral se lo va a llevar todo, pero voy a hacer lo que pueda. Espero poder encontrar un trabajo para cuidar a la familia”, explicó García.

Celso deja atrás a cinco hijos jóvenes, su hija Shelby Rose García Green tuvo un mensaje para todo aquel que cree que es inofensivo el conducir su vehículo después de haber consumido bebidas alcohólicas.

“Si toman y manejan están mensos y si toman y manejan y están en el ejercito están más mensos, les estoy avisando, no hagan eso, el algo muy torpe, si tienen carros no los usen si tomaron, eso es malo, deberían de prohibir el tomar alcohol”, exclamó Shelby.

Por su parte, Debbie García le pide a las autoridades que ejerzan penalizaciones más fuertes al momento de detener y juzgar a conductores intoxicados.

“tiene que haber leyes más fuertes, deben de empezar a dejarlos en prisión, deben de quitarles sus pertenencias, como sus vehículos… Esto destruye tantas vidas y le quita los futuros a muchísima gente cuando pierden a un ser querido, a alguien que era tan maravilloso tal y como era”, concluyó García.

Si usted desea ayudar a la familia García, puede hacerlo a través de la campaña de recaudación de fondos en http://www.gofundme.com/celso-garcia-jr-memorial-fund.