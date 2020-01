Protestan paseños contra Protocolo de Protección al Migrante

(NOTICIAS YA).- Con una oración y cantos fue como un grupo de poco más de 15 personas se manifestaron este domingo contra el Programa de Protección al Migrante.

“El propósito de esta protesta son dos cosas, la primera es para mostrar solidaridad con el lanzamiento del movimiento “Testigos MPP”, que esta pasando en Brownsville y Matamoros encabezado por Joshua Ruben y segundo para mostrar solidaridad con las personas que están atrapadas en México bajo el protocolo de protección al migrante”, explicó Ashley Heidebrecht, organizadora de la protesta.

En punto de la una de la tarde, los manifestantes comenzaron a arribar al Puente Internacional Paso Del Norte para externar su molestia contra este programa, también conocido como “Quédate en México”, el cual consideran un peligro para los migrantes.

“Las personas no tienen muchas veces lugares donde quedarse, se están quedando en las calles en México, no tiene comida, no tienen productos higiénicos y ha creado muchas situaciones de riesgo para ellos”, señaló la manifestante Ilka Vega.