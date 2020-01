Pareja de California desaparece tras cruzar la frontera a México

(NOTICIAS YA).- Una pareja de adultos mayores de California está siendo buscada tras desaparecer en Tijuana, ciudad fronteriza a la que viajaron desde Los Ángeles para cobrar las rentas de unas propiedades.

Las autoridades de Baja California están buscando a Jesús Rubén López Guillén, de 70 años, y a su esposa María Teresa López, de 65, quienes desaparecieron desde el pasado viernes, 10 de enero.

De acuerdo con la Fiscalía del estado, la pareja salió desde las 7 de la mañana de ese viernes de su casa en Garden Grove, en el condado Orange, con el objetivo de cruzar la frontera con México en la ciudad de Tijuana.

Supuestamente, en Tijuana se verían con su yerno para ir a un banco, sacar dinero y luego ir a una casa de cambio para comprar dólares. Después, tenían planeado ir a la colonia Obrera, en la misma ciudad, para cobrar otros alquileres en efectivo y ese mismo día planeaban regresar a su casa.

Las autoridades no tienen claro cuánto dinero llevaba la pareja, que viajaba en una camioneta Toyota Tundra.

Sin embargo, tras dirigirse a la colonia Obrera ya no se supo más de ellos, y no está claro si cruzaron la frontera de regreso a Estados Unidos, según detalló Raúl Gutiérrez, vocero de la Fiscalía, a Univision Noticias.

“Ellos llegaron a Tijuana y fueron al banco a sacar dinero de unas rentas que ahí les depositaron. Ese dinero que sacaron en pesos lo fueron a cambiar a dólares a una casa de cambio. De ahí iban a otras casas que tienen en renta en la colonia Obrera para recoger dinero que les pagaban en efectivo. Pero después de eso ya no se supo si cruzaron o no la frontera. Se les perdió la pista, ya no se tuvo contacto con ellos”, detalló Gutiérrez.

El mismo medio destaca que al momento de interponer la denuncia, los familiares dijeron que no tienen certeza si cruzaron o no la frontera hacia México.

“Hay unos cabos sueltos que están checando los agentes. Por ejemplo, en la casa de cambio a la que fueron, al banco al que fueron, si los vieron a ciertas horas para coincidir con los horarios, las circunstancias. Todo eso lo están checando los agentes. En esa fase (de la investigación) estamos todavía. No podemos precisar nada aún”, indicó Gutiérrez a Univision.

Agentes están tratando de verificar que la pareja realmente haya ido al banco y a la casa de cambio que estaba marcada en su itinerario.

Por el momento, no está claro si las autoridades de California también están en busca de los ancianos.

López Guillén es descrito como un hombre delgado de alrededor de 60 kilos con una altura de 1.60 metros. Es calvo, de tez morena clara y con bigote.

Por su parte, María ha sido descrita como una mujer de complexión delgada, tez morena clara y cabello chino, aproximadamente de 55 kilos y una altura de 1.65 metros.

La Fiscalía de Baja California está pidiendo la ayuda del público para localizar a la pareja, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero comuníquese con las Unidades Especializadas a los teléfonos (664) 607-7332 y (664) 683-9646.