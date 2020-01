Agencias contarán números anteriores de crianza en población sin hogar

(NOTICIAS YA).- Una asociación de organizaciones sin fines de lucro anunció hoy que realizarán una encuesta de la población sin hogar en San Diego, para descubrir cuántos habían estado alguna vez en hogares de sistema de crianza.

El programa Alianza Popular por la Justicia (The People’s Alliance for Justice) es basada en pelear por derechos civíles basada en San Diego, lo cual encabeza el esfuerzo junto con la tarea regional de San Diego, Force on the Homeless y el concejal de la ciudad, Chris Ward.

La asociación planea pasar el resto de 2020 investigando a las personas sin hogar de la población para encontrar los números anteriores de cuidado de crianza. Ward, quien ha liderado varias viviendas para personas sin hogar, comentó que de su parte sería obvio que apoyaría esta asociación.

“Estoy orgulloso de apoyar este esfuerzo activo para contar la población de gente sin vivienda y buscar cuantos de ellos habían estado antes en orfanato”, “Esto es San Diego, en liderazgo a la nación”.

Share Harris, presidente de la Alianza, dijo que alcanzará al secretario de vivienda y desarollo urbano de Estados Unidos, Ben Carson, para pedirle que las estadísticas de cuidado de crianza se conviertan en un estándar nacional. “Nadie tenía los datos… ya sea a nivel federal, dentro de Housing and Urban, y entonces es cuando supimos que era importante lanzar este esfuerzo en San Diego… de inmediato”.

Tamera Kohler, jefe del grupo de trabajo Regional, comentó que el esfuerzo sería generar datos que espera que puedan usarse para encontrar soluciones efectivas.

Por último se dijo que luego viajarían a Los Ángeles para pedir ayuda a esa ciudad para que inluya ese mismo tipo de encuesta.