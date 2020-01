EXCLUSIVA: Madre de soldado suplica no ser deportada a Honduras

(NOTICIAS YA).-Una madre hispana de soldado estadounidense suplica no ser deportada luego de más de dos décadas en el país.

Vilma Lazo enfrenta una orden de deportación, algo que la separaría de su hijo y sus nietos.

Dijo Lazo

El día que su hijo nació, ella tenía que compadecer ante un juez, pero por falta de conocimiento, no reprogramó su cita. Ese fue el factor que la puso en estado de deportación. Lazo le contó en exclusiva al periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, lo difícil que sería para ella regresar a Honduras.

“Entiendo que llegué ilegal a este pais buscando protección, buscando que alguien me tomara para proteger a mis hijos. Al mandarme a mi no sólo me destruyen a mi pero destruyen a mi familia. Yo no le he faltado nada a este país,”