Muere a los 21 años actriz de doblaje que dio voz a “Elsa” de “Frozen”

(NOTICIAS YA).-El mundo del doblaje mexicano está de luto por la muerte de la actriz que dio voz a “Elsa” de la película “Frozen” de Disney.

Andrea Arruti, de apenas 21 años, falleció a causa de una complicación respiratoria, según dio a conocer su familia, de acuerdo con el diario mexicano Informador.

Se desconoce la fecha exacta del deceso, pero este fin de semana se dio a conocer la noticia.

A pesar de su corta edad, la actriz de doblaje contaba con una larga trayectoria: dio voz a Elsa de “Frozen” en español, además interpretó a Diamond Tiara en “My Little Pony”, a Poppy de “Trolls” y a “Anne” de la serie original de Netflix “Anne with an E”, detalló el medio local de noticias Milenio.

También actuaba como Neeko en el videojuego “League of Legends”, que dio sus condolencias a través de su cuenta oficial del Twitter.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) January 12, 2020

Arruti dio voz a otros personajes de videojuegos como Samantha Maxis en “Call of Duty: Black Ops II” y a Paula en “Dead Rising 4”.

Fans del anime también lamentaron su muerte, pues participó en series como “Violet Garden”, “DARLING in the FRANXX” y otras más.