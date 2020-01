Pareja de jóvenes colombianos en Colorado necesitan de su ayuda

(NOTICIAS YA).-

Jennifer Serrano y Diego Zarate, la pareja de jóvenes colombianos quienes resultaron gravemente heridos en un aparatoso accidente de tránsito en diciembre de 2019 en la ciudad de Aurora, siguen necesitando la ayuda de la comunidad.

Pareja latina víctima de choque causado por conductor ebrio de EE.UU.

Si deseas colaborar con sus gastos médicos y fondos para que esta pareja de estudiantes pueda regresar a Colombia lo puedes hacer en la cuenta de Go Fund Me JENNIFER AND DIEGO NEED US!