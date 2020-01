Auditoría de ICE causó que popular panadería de CA cerrara sus puertas

(NOTICIAS YA).- Una auditoría para encontrar a personas indocumentadas causó que una popular panadería de San Diego, California cerrara sus puertas cuando los trabajadores inmigrantes huyeron para evitar a Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

LEE: Funcionario de ICE guardaba presuntamente relaciones con grupos neonazis

La noticia del cierre de Con Pane Rustic fue anunciada el pasado miércoles 15 de enero por la dueña Catherine Pérez a través de su cuenta oficial de Facebook; indicando que el negocio cerrará tras 21 años de operación.

De acuerdo con la dueña del establecimiento en Point Loma, al enterarse sobre la auditoría de ICE muchos empleados indocumentados se fueron, interrumpiendo las operaciones tan abruptamente que el negocio tuvo que cerrar.

Pérez indicó que ella no sabía que algunos de sus trabajadores no contaban con papeles migratorios. “Algunos de nuestros empleados han sido, sin nuestro conocimiento, trabajadores no autorizados”, dijo en la publicación.

VIDEO: ICE da comida descompuesta a Indocumentados, según denuncia

“El descubrimiento de una gran cantidad de trabajadores no autorizados ha interrumpido tanto las operaciones que no hemos tenido más remedio que cerrar”, escribió Pérez. “Aunque cerrar es una pérdida sentida, ha sido un viaje increíble lleno de risas y lágrimas”.

Según la ley estatal AB 450, vigente desde enero de 2018, los patrones deben avisar a sus trabajadores antes de que se lleve a cabo cualquier auditoría de ICE. Además exige que los empleadores soliciten una orden judicial antes de conceder acceso a la agencia migratoria e impide que compartan información confidencial de sus empleados, como números de seguro social y otros datos de nómina.

LEE: ICE pide a ciudad ‘santuario’ información de indocumentados