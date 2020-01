Hombre encontró $43 mil en sillón de segunda mano y los regresó

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Michigan acababa de comprar un sillón en una tienda de segunda mano cuando se dio cuenta que era incómodo, al abrirlo para inspeccionar descubrió una caja con $43,000.

Howard Kirby realizó la compra en el establecimiento Habitat for Humanity ReStore ubicado en Owosso el pasado diciembre. Sin embargo fue hasta este fin de semana que descubrió que el mueble estaba lleno de miles de dólares en efectivo.

“Todavía tengo que pellizcarme para asegurarme que no estoy soñando o algo”, dijo Kirby a WNEM, agregando que no creyó que fuera correcto quedarse con el dinero así que llamó a la tienda para descubrir quién lo había donado.

Fue así como encontró a Kim Fauth-Newberry, cuyo abuelo que falleció el año pasado era el dueño original del sillón. “Simplemente es algo loco”, dijo la mujer al después de que la tienda le llamó para regresarle todo el dinero encontrado.

Kirby señaló que aunque un abogado le dijo que no tenía ninguna obligación legal de regresar el efectivo, él sintió que debía hacerlo por razones morales. Pues a pesar de que podría usar el dinero se siente mejor al saber que éste ha regresado a sus dueños.

“Siempre he pensado ‘¿Qué haría si eso me pasara?’ Ahora lo sé y me hace sentir bien”, indicó el honesto hombre.



