Hombre caminará 1,000 millas en traje de baño por una buena causa

(NOTICIAS YA).- Este invierno un fanático de fútbol conocido como “Speedo Mick” está intentando caminar 1,000 millas en traje baño, con el objetivo de recaudar fondos para una buena causa.

Michael Cullen ha captado la atención de fanáticos del deporte con su atuendo que incluye un traje de baño revelador, un gorro de lana, una bufanda de fútbol del club Everton de la Premier League Inglesa, calcetines gruesos y botas para caminar.

El singular conjunto ha sido usado por “Speedo Mick” en otras ocasiones y su meta más reciente es caminar 1,000 millas desde John O’Groats en Escocia, hasta Land’s End en Inglaterra, atravesando Liverpool y Londres.

Esto con el objetivo de recaudar £100,000 ($130,155) oara Leave the Light One, una compañía de interés comunitario establecida por Cullen que intenta proporcionar ayuda y apoyo a aquellos que se sienten aislados.

“Speedo Mick” ya ha recorrido 500 millas y hasta el momento ha logrado recaudar más de £90,000 ($117,139) en su página de GoFundMe. Sin embargo el pasado viernes 10 de enero Cullen tuvo que tomar un descanso de una semana tras sufrir una lesión en la pantorrilla.

La misión de Cullen ha recibido mucho apoyo en Liverpool, su ciudad de origen, e incluso recibió boletos y fue invitado al medio tiempo del partido en Anfield. Aunque debido a su revelador atuendo ha tenido problemas con la policía en al menos tres ocasiones.

La idea de usar un traje de baño durante su caminata se le ocurrió a Cullen luego de haber completado una natación de caridad a través del Canal Inglés en 2014 a sus 50 años. Por lo que para mostrar su orgullo y recaudar más dinero usó este atuendo en un juego de Everton y fue tan popular que decidió seguir haciéndolo.

Tras el apoyo y donaciones, en 2017 decidió caminar 700 millas desde Liverpool hasta Lyon para recaudar dinero para Alder Hey Children’s Charity. Y el año pasado Cullen abrió Leave the Lights On, por lo que los fondos de esta caminata serán destinados a establecer la compañía y sus proyectos.

Cullen dijo que su motivación por hacer el bien llegó luego de un momento de crisis. “Perdí mi camino. Estaba en problemas. Había perdido a mi familia y mi auto respeto, perdí todo lo que significaba algo para mí”, dijo el hombre.

“Alguien me dio una mano y ahora estoy siguiendo sus pasos, básicamente. Sólo que no estoy haciendo lo mismo y esta es la forma en la que quiero pasar mi estilo de vida. Porque si no estoy dando de regreso, entonces estoy tomando”, declaró Cullen.

Entre sus objetivos se encuentra dar fondos a actividades para niños, como clases de música, deportes o teatro para darles oportunidades que él no tuvo. “Lo que estoy intentando hacer es unir a la gente y no depender del gobierno. Solo necesitamos trabajar juntos”, dijo Cullen.

