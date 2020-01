Alertan sobre estafas durante época de declaración de impuestos

(NOTICIAS YA).- La época de declaración de impuestos, no solo representa una época de reembolso para los contribuyentes, sino también una temporada donde des afortunadamente aumenta el riesgo de ser victima de una estafa.

“Básicamente van dirigidas en dos direcciones, la primera pues obviamente es robar tu información personal y la otra que pagues dinero de alguna u otra manera”, explicó Karla García, representante del Better Business Bureu.

Y es que de acuerdo con García, en ocasiones los amantes de lo ajeno llaman a sus víctimas aparentando ser empleados del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) para decirles que tienen un adeudo.

“El IRS nunca te va a hablar por teléfono número uno y número dos nunca va a exigir un pago inmediato o que pagues con transferencias electrónicas o con tarjetas de regalo”, señaló García.

Otra estafa común durante esta época, es que los estafadores roben identidades y presenten una declaración de impuestos a nombre de la víctima.

Por lo que Samuel Madrid, preparador de impuestos certificado explicó que es importante tener cuidado en los lugares en donde se tiene pensado hacer su declaración de impuestos.

“Vaya a lugar donde se sienta seguro, pero tienen que ir preparados a sentarse un momentito a contestar unas preguntas no nada más ir a decir cuanto me cobras, sino come me vas a ayudar y como me puedes proteger mis documentos y mi identidad”, comentó Madrid.

Los expertos aseguran que cualquier personas podría ser víctima de estas estafas por lo que piden a la comunidad extremar precauciones.

Karla garcia

“No hay un rango de edad, anteriormente la llamadas del IRS el target eran los adultos de la tercera edad pero ahorita somos la nuevas generaciones todo totalmente tecnología, todo es en la computadora y aveces no medimos los riesgos”, concluyó García.

En caso de cualquier duda con su declaración de impuestos, puede visitar la página http://www.irs.gov