Automóvil choca contra poste eléctrico en Oceanside

(NOTICIAS YA).- Un vehículo se estrelló contra un poste en Oceanside este lunes, dejando a los locales sin electricidad y forzando algunas evacuaciones.

El conductor chocó contra el poste elétrico en la cuadra 220 de El Camino Real aproximadamente a las 3:30 a.m. El auto volcó y terminó en el techo, pero no hubo heridos, informó, el sargento, Josh Morris y agregó que no se creía que la intoxicación de drogas o alcohol hubiera sido un factor en el accidente.

El poste eléctrico permaneció en posición vertical pero se inclinó sobre un parque de casas móviles, amenazando algunos hogares cerca. Esos hogares han sido evacuadas y se ha cortado el suministro eléctrico.

El equipo de SDG&E estuvo afuera para evaluar el daño. La interrupción afectó al menos a 182 personas y los equipos esperan restablecer la energía las 4 p.m.

Aún no está claro que causó que el conductor perdiera el control. Según los informes, el conductor trataba de evitar golpear a un coyote.