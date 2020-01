Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencuentran y las redes enloquecen

(NOTICIAS YA).- Por años, Brad Pitt y Jennifer Aniston conformaron una de las parejas de Hollywood favoritas del público. Sin embargo, finalizaron su matrimonio en 2005, entre rumores de infidelidad por parte del actor.

Ahora, la temporada de premios los ha vuelto a unir, y los internautas están vueltos locos con la posibilidad de que retomen su romance o, al menos, una linda amistad.

Los premios del Sindicato de Actores (Screen Actors Guild [SAG] Awards) se celebraron este domingo y tanto Pitt como Aniston formaron parte de los ganadores de la noche.

Brad Pitt se fue a casa con el premio al Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Once Upon a Time… In Hollywood”, cinta que también podría hacerlo acreedor a su primer Óscar, mientras que Aniston obtuvo el galardón a la Mejor Actriz en una Serie Dramática por “The Morning Show”.

Ambos actores se toparon tras bambalinas. Luciendo sonrientes, conversaron por algunos segundos, suficientes para ser fotografiados. Jennifer felicitó a su exmarido por su triunfo, intercambiando abrazos y otras muestras de afecto.

Brad Pitt watching Jennifer Aniston win her award has us dead? Dying? Done? #SAGAwards pic.twitter.com/0va14ZoNn8 — Entertainment Tonight (@etnow) January 20, 2020

Pitt incluso fue visto disfrutando del momento en que Aniston fue nombrada como la ganadora de su categoría, viendo orgulloso desde el backstage y exclamando “¡guau!”

A pesar de las condiciones en las que acabó su relación, tanto Pitt como Aniston han indicado que mantienen el contacto, además de asistir a sus fiestas y coincidir en otros eventos de la industria.