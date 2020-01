Hijos de víctimas de accidente fatal piden ayuda

(NOTICIAS YA).- Dentro de una acogedora vivienda los cuatro hijos de la familia García recuerdan los buenos momentos que vivieron con sus padres, quienes trágicamente fueron arrebatados de sus vidas.

Reunidos en la casa de sus papás, rodeados de fotos de toda la familia, Pascual, César, Patricia y Gustavo García hablaron de los hermosos momentos que vivieron junto con Pascual y Carolina garcía.

Pero también conversaron sobre el momento que se enteraron, mediante las autoridades, sobre la pérdida de sus padres. César García fue el primero en conocer los detalles de la trágica situación, ya que fue quien conversó con la policía.

“Pero no quise créeme pensando lo mismo, hasta que me dijo fue cuando me pegó gacho, en la verdad no quería oír eso, no lo quería oír, pero ya cuando me dijo no pude creerlo, ahí están diciendo y that’s not true, no way”, César García, hijo mayor de Pascual y Carolina.

El incidente ocurrió cuando Billy Ray Ethridge conducía en exceso de velocidad a lo largo de la avenida Hercules e impactó su vehículo con el de la pareja, situación que acabó con la vida de los tres.

La familia enfatizó que no solo perdieron a sus padres a causa de este incidente, sino que la familia de ethridge también perdió a un padre y un esposo. Esto, por un error que pudo haber sido prevenido y ahora pesa sobre las vidas de los afectados.

“Las acciones que van a hacer probablemente no los afecten a ellos pero van a afectar a otras personas y en muchas formas y muchas maneras, porque nosotros no nada más perdimos a una persona, perdimos a dos, dos”, explicó pascual garcía, hijo menor.

“Las palabras de mi hermano cuando me hablo son en inglés pero me las se, ‘brace yourself, brace yourself, because I was asleep’, estaba dormido, eran como las 12:40 en California cuando me habló, me dijo ‘brace yourself’ esas palabras yo se que nunca se me van a olvidar”, comentó Gustavo García.

A pesar de su perdida, lo que nunca perderán serán las enseñanzas y recuerdos que les brindaron sus padres, lecciones qué cargarán y pasarán a sus familias extendidas.

“Uno tiene que ganar lo que tiene, uno no puede andar con dame, dame, que nos ayude el gobierno, mi papá nunca era así, a nosotros nunca, nunca nos faltó nada, la comida, la ropa, todo siempre estaba ahí”, concluyó Patricia García.

Si usted desea ayudar a la familia García puede hacerlo a través de las campañas de recaudación en los sitios http://www.gofundme.com o a través de Facebook. O llamando a Patricia García al 951-335-2033.