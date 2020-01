Lo sentencian a 12 años de prisión por tener celular… en prisión

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Mississippi que estaba detenido por un delito menor ahora enfrenta una sentencia de 12 años en prisión por tener un celular en la cárcel y su caso ha causado indignación.

De acuerdo con NBC News, Willie Nash fue admitido a la cárcel del condado de Newton en 2018 y poco después entregó su teléfono celular a uno de los guardias, pidiéndole ayuda para cargarlo.

El hombre de 39 años inicialmente negó que el teléfono fuese suyo pero luego proporcionó la clave para desbloquearlo. Los documentos de la corte indican que Nash, quien es padre de tres hijos, utilizó el dispositivo para informarle a su esposa que se encontraba preso.

La ley de Mississippi prohíbe a los reos tener celular. Violar esta norma es un delito grave que puede ser penado con entre 3 y 15 años tras las rejas.

Un jurado encontró a Nash culpable de romper la citada ley y en agosto de 2018 lo condenó a pasar 12 años en prisión. El juez adscrito al caso incluso le dijo al hombre que, a pesar de sus antiguas sentencias por robo, se había salvado de la sentencia máxima de 15 años.

Aunque Nash no apeló el veredicto, sí cuestionó su sentencia, asegurando que esta era desproporcionada y además violaba la octava enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe los castigos crueles e inusuales.

A pesar de lo anterior, la Suprema Corte del estado validó la sentencia el 9 de enero de este año. Si nada cambia, Nash saldría libre hasta febrero de 2029.

El juez James D. Maxwell II admitió que la sentencia era dura pero consideró que cabía dentro del rango considerado para el crimen, mientras que su homólogo Leslie D. King expresó que el caso reflejaba una falla en varios niveles del sistema de justicia penal.

King añadió que todos los detenidos son revisados al ingresar al penal, “sin embargo, Nash entró con un teléfono grande que habría sido imposible de ocultar durante una búsqueda”. “Me parece problemático permitir que alguien entre a la cárcel con un celular, y luego perseguir a esa persona por dicha acción”, consideró el juez.

“Su crimen no tuvo víctimas, y los hechos de este caso pueden interpretarse como que su crimen fue accidental y posiblemente causado por una falla en los procesos de admisión. Nash no hizo nada malo con su teléfono, y ciertamente no lo ocultó de las autoridades”, finalizó.

La sentencia de Nash ha causado indignación entre los usuarios de Twitter, algunos de los cuales alegan que el sistema de justicia está roto y piden la intervención del gobernador Tate Reeves.

