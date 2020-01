Se volvió a sacudir Puerto Rico con Tres sismos mayores de 4,0

(NOTICIAS YA).- Los residentes de la Isla del Encanto continúan levantándose con movimientos sísmicos, ya que se reportaron tres al suroeste de Puerto Rico.

Durante la madrugada de este lunes, reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) mostraron que al menos tres sismos de magnitud 4,5 o mayor sacudiendo la isla.

Los focos sísmicos estuvieron localizados cerca de Tallaboa y Magas Arriba a la 1:26 am, 5:36 am y 5:56 am, hora local.

Por su parte, así los reportó la Red Sísmica de Puerto Rico en su cuenta de Twitter:

ACTUALIZADA: 20/enero/2020 05:56:21 AM

Mag: 4.2 Ml, Prof: 6 Km , Sentido: Int. Máx V en Ponce, PR

No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Emitido: 2020-01-20 06:16:12 (GMT-4)https://t.co/Wi1U1fHREC — Red Sísmica de PR (@redsismica) January 20, 2020

ACTUALIZADA: 20/enero/2020 05:36:36 AM

Mag: 4.6 Ml, Prof: 7 Km , Sentido: Int. Máx VI en Guayanilla, PR

No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Emitido: 2020-01-20 06:03:42 (GMT-4)https://t.co/1EDKOwUcf3 — Red Sísmica de PR (@redsismica) January 20, 2020

ACTUALIZADA: 20/enero/2020 01:26:19 AM

Mag: 4.5 Ml, Prof: 7 Km , Sentido: Int. Máx VI en Guayanilla, PR

No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Emitido: 2020-01-20 02:33:36 (GMT-4)https://t.co/BYPNFSP80V — Red Sísmica de PR (@redsismica) January 20, 2020

**Con Información de CNN en Español