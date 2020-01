Hispano recibe ataque racista por no vender producto a estadounidense

(NOTICIAS YA).-

Jaime como pidió este hispano ser identificado, estaba vendiendo reines para automóviles en su cuenta de Facebook cuando fue blanco de un ataque racista por parte de un usuario identificado como “charles Harrison”.

“El gabacho se molestó porque llego después que ya los había vendido todos y comenzó a hostigarme”, dice el hispano quien envió capturas de los insultos que recibió a través de la red social.

En medio de palabras obscenas se puede leer “por qué no te regresas a México… deberías de aprender inglés, tu estas en américa”, en medio de la capturas.

Para la presunta víctima lo más frustrante es que “fui a poner la denuncia ante la policía de aurora y me dijeron que no podían hacer nada porque no había ningún delito”.

Asegura que decido compartir su historia para que la gente reconozca al “gringo racista” y no caigan en sus ataques.