Pide apoyo para pagar gastos médicos de su hija y nieto

(NOTICIAS YA).- La familia Perkins continúa su rehabilitación en nuestra ciudad, pero a causa de las complicaciones con la póliza de seguro, los costos médicos se han vuelto abrumadores.

El accidente ocurrió en diciembre del 2019, cuando Vanessa y Robert Perkins viajaban de Los Angeles, California hacia la ciudad de San Antonio, Texas. Pero justo en la autopista Interestatal 10 en dirección oeste, a la altura del condado de Hudspeth se impactaron contra un vehículo de carga pesada.

“Ella quedó abajo del semi, tardaron cuatro horas para poder sacarla del vehículo. Dos condados de dos diferentes áreas fueron a asistir en el rescate, más por mi hija por que a mi nieto ya lo tenían afuera, pero mi hija es la que estaba dentro del carro y no la podían sacar”, dijo Oreyda Páramo, familiar de los accidentados.

Hasta la fecha se disputa quién ocasionó el accidente, pero los Perkins fueron trasladados Centro Médico Universitario de El Paso (UMC), donde permanecen en estado grave.

“Mi hija tal como mi nieto no se acuerdan, cuando recién se despertó mi hija me preguntó que estoy haciendo aquí y le dije yo, estás en el hospital y me dice cuando, que pasó, no sabe, y mi nieto igual, el no sabe porqué está aquí, no sabe cómo se quebró la pierna, no sabe qué es lo que está pasando”, explicó Páramo.

Con huesos rotos, vértebras dañadas y problemas a sus funciones cognitivas, las numerosas operaciones pesan sobre esta familia que hoy necesita de su ayuda.

“Gente sí me ha ofrecido su ayuda, algo de comer y abrazos, me han dado abrazos estoy muy feliz y muy contenta con la comunidad, con la asistencia que sí he recibido”, concluyó.

La familia cuenta con una campaña de recaudación de fondos a través del sitio gofundme.com/nightmareb4christmas, o bien puede comunicarse al (323) 829-4316 para ofrecerles su apoyo.