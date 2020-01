“Destruyeron mi relación”: rompe el silencio infiel captado en Kiss Cam

(NOTICIAS YA).-Durante un partido de fútbol en Ecuador, la famosa ‘Kiss Cam’ sorprendió en la tribuna a un aficionado que estaba siendo infiel.

Ahora el hombre captado por la cámara, rompe en silencio y se defiende en redes.

Deyvi Andrade Urgiles fue sorprendido por la ‘kiss cam’ besando a una mujer. La escena parecía de lo más normal, pero la reacción de Andrade al soltar a la mujer en cuestión, los dejó en evidencia.

LEE: “Kiss Cam” exhibe a infiel en estadio de fútbol y el video es viral

De acuerdo con el diario Zócalo, Andrade aclaró que, efectivamente, la persona que asistió al estadio no era su pareja, pero asegura que “no hubo beso”:

“En mi defensa, aclaro que no hubo beso… soy víctima

EN MI DEFENSA QUIERO ACLARARLE AL SEÑOR REPORTERO QUE EN NINGÚN MOMENTO ME MORÍA POR BESAR A MI AMIGA Y ADEMÁS EN EL VIDEO NO SE VE NINGÚN BESO, NO SE POR QUE DICE QUE NOS BESAMOS APASIONADAMENTE CUANDO NO HUBO SIQUIERA UN ROSE EN NUESTROS LABIOS, SOLO ME JUZGAN Y ME CRITICAN PERO NADIE SE PONE EN MIS ZAPATOS, DIOS NO QUIERA Y NO LES PASE LO MISMO, SOY INOCENTE DE LA BURLA MEDIÁTICA Y QUE QUEDE CLARO QUE VOY A DEFENDER MI HONOR Y ORGULLO DE HOMBRE HASTA EL FINAL DIGAN LO QUE DIGAN “, se lee en el perfil de Facebook de Andrade junto al video del beso.

LEE: Triste foto de abuelito sin clientes es viral y cientos van a su puesto

Se dice ser una víctima, y que “son las mujeres las que se le insinúan a los hombres.”

También dijo: “La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación, ¿qué más quieren? Ojalá que no esto les sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”.

Ademas, Deyvi aseguró que la mayoría de los comentarios negativos son de mujeres: “la mayoría de las personas que me atacan y me juzgan son mujeres, y uno que otro men haciéndose los puritanos, pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas las que se nos insinúan y nosotros caemos fácilmente en sus redes por que el enemigo siempre nos quiere ver mal, gracias a mi Dios estoy arrepentido y estoy bien y nada de lo que ustedes digan me importa, que quede claro que son ellas las que nos piden que las carguemos yo solo fui una víctima”.

LEE: Salvan a un perro de las calles y el video del rescate se hace viral

Luego publicó en Instagram una fotografía de él junto a su pareja mostrando arrepentimiento:

Pero tal vez Deyvi cambió de opinión sobre defenderse en redes, porque algunas de sus publicaciones ya no están disponibles.