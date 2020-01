VIDEO: Le salvan la vida tras heroico rescate de un vehículo en llamas

(NOTICIAS YA).- Eran las 4:30 de la mañana del pasado 10 de enero cuando los agentes de la oficina del Alguacil del Condado Orange, Robert Ricks y Marco Ruiz estaban finalizando su jornada laboral y escucharon un estruendoso ruido de un accidente automovilístico.

Tras activar el foco de la patrulla se percataron que un vehículo se había salido de la carretera en Alafaya Trail, en el sureste del condado Orange. Sin embargo, no veían el auto. No fue hasta que tras adentrarse en los arbustos divisaron, en la oscuridad, la luz trasera encendida y humo saliendo del vehículo.

Según los agentes el auto se volteó y se detuvo a más de 20 pies de la carretera. Las impresionantes imágenes del rescate quedaron grabadas en las cámaras corporales de los uniformados.

Debido a la importancia del impacto, el conductor estaba inconsciente y cuando los agentes inspeccionaron el vehículo percibieron un asiento de bebé en la parte trasera, algo que desató la alarma, pues creyeron que había un menor en el vehículo. Cuando el conductor recuperó la consciencia informó a los agentes que viajaba solo.

Mientras seguían las labores de rescate y el humo dificultaba la visibilidad el vehículo se prendió en llamas.

El conductor accidentado estaba atrapado en medio del fuego por lo que no fue hasta que la unidad de rescate del condado Orange llegó a la escena junto a los agentes y los bomberos sacaron al hombre y lo alejaron del peligro.

La víctima, Christopher Tossas, casado y padre de dos hijos, se dirigía a su trabajo cuando tuvo el accidente y fue llevado al hospital por una conmoción cerebral y algunas heridas menores.

El hombre aseguró no tener idea de qué causó el accidente, y mientras continúa la investigación la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, siglas en inglés), confirmó que el conductor no estaba bajo los efectos de las drogas hi había consumido alcohol.

El reportero de Univision, Víctor Berríos, fue testigo de la emotiva ceremonia en la que estos héroes de la uniformada se reunieron con Tossas, quien está eternamente agradecido con ellos por haberle salvado la vida.