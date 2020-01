VIDEO: Mujer revela escalofriantes detalles de cómo mató a sus 3 hijos

(NOTICIAS YA).- Se han dado a conocer nuevos y escalofriantes detalles acerca del crimen que ha conmocionado a los Estados Unidos, en el que una joven asesinó a sus tres hijos pequeños en Arizona.

De acuerdo con CNN, Rachel Henry fue arrestada luego de matar a sus hijas de 7 meses y 1 año (inicialmente se había reportado que la niña tenía 2 años de edad), así como a su hijo de 3 en su casa de Phoenix.

VIDEO: Madre confiesa haber asesinado a sus tres hijos pequeños

Los documentos de la corte indican que la joven de 22 años ahogó a los menores, y al menos dos de ellos opusieron resistencia, pateando y rasguñando a su madre para intentar frenarla.

Los cadáveres fueron hallados por la policía la noche del lunes en la residencia luego de que alguien reportara el caso al 911 sin especificar las circunstancias de la emergencia. Se desconoce quién hizo la llamada.

“Rachel admitió haber asfixiado a cada niño, empezando con la de 1 año”, revela una declaración de causa probable. La mujer habría indicado que la niña la pateó mientras la sofocaba, en tanto su hijo de 3 años gritó y la golpeó para tratar de impedir el asesinato de su hermana.

Una vez que la pequeña murió, la mujer comenzó a perseguir al niño de tres años, pero fue detenida cuando otros dos adultos llegaron a la casa. Se cree que estos eran el padre de los menores y otro miembro de la familia. Uno de ellos jugó con el menor unos minutos.

Después, Henry se llevó al menor a una habitación alejada, donde le cantó mientras le tapaba la boca y nariz. El niño la rasguñó en el pecho y la pellizcó para intentar salvarse, pero no lo logró.

LEE: Menor de edad es acusado de asesinar a tres pequeños y a una mujer

Tras matar a sus hijos mayores, tomó a la bebé de 7 meses, le dio un biberón y la ahogó. La madre también cantó hasta que la menor perdió el conocimiento y luego colocó a los tres menores en el sofá de la sala, como si estuvieran tomando una siesta.

La policía indicó que la mujer rindió una declaración donde admitía los asesinatos y cómo los llevó a cabo. Enfrenta tres cargos de homicidio en primer grado.

Henry compareció ante la corte el martes y no se declaró culpable ni inocente. El juez fijó su fianza en 3 millones de dólares y ordenó que le fuese asignado un abogado de oficio. La mujer no realizó muchos comentarios, excepto para decir que no tenía forma de pagar la cuantiosa fianza debido a que no tenía trabajo.

LEE: Padre e hijo se disparan durante discusión familiar en Harlingen

Por otra parte, un testigo cuyo nombre fue eliminado del reporte dijo a la policía que la joven había estado actuando de forma extraña durante los últimos días y era adicta a las metanfetaminas. Sin embargo, los documentos de la corte establecen que no estaba bajo la influencia de las drogas al momento del crimen.