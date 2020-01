Asesinan a tiros a un adolescente en Socorro

(NOTICIAS YA).- Elementos del departamento de policía de Socorro y la oficina del alguacil del condado de El Paso, investigan un tiroteo que cobró la vida de un adolescente durante la noche del miércoles.

Los hechos ocurrieron poco antes de las diez de la noche sobre la cuadra 11500 de la calle Villa del Mar muy cerca de la calle Socorro Rd. Luego de que vecinos del área alertarán a las autoridades tras escuchar varios disparos en la zona.

Algunos vecinos aseguran que en una vivienda abandonada se han registrado varias actividades sospechosas lo cual se ha convertido en un problema para el área donde viven.

“Si pues mire aquí en la esquina está una casa abandonada que ya tiene como 30 años abandonada y lo único que ha pasado es que se mete mucho maleante, muchas gangas en la noche se escucha mucho movimiento y le hemos hablado los policías de aquí de Socorro al sheriff y no no viene, no viene que mientras no sea problema de nosotros. Decían que no pasaba nada y ahora que pasó a ver qué van a hacer, a ver si hacen un remedio para esta casa que está abandonada,” dijó una residente de Socorro.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima pero se presume que se trata de un estudiante de la preparatoria de Socorro.