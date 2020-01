Madre de 3 desaparecida sin dejar rastro desde el sábado

(NOTICIAS YA).- Una familia hispana de Dover está desesperada por la desaparición de Verónica Reyes Díaz, madre de tres y de la que no han tenido noticias desde el pasado sábado, 18 de enero.

En entrevista con el periodista David Pérez Hansen, de Univision Tampa Bay, su padre y una de sus hermanas explican que “no saben absolutamente nada” de Reyes y sospechan que algo le haya ocurrido. La mujer, que ese día había salido con una amiga, fue a recoger a dos de sus hijos y los dejó durmiendo.

“Yo creo que salió para afuera, para su carro, a agarrar su cartera y sus llaves y ella se desapareció y todo quedo ahí en el carro, la llave, las cartera, su camisa que tenía esa noche. Como digo, ni sabemos que pensar”, relató Fidencio Minjares, padre de la desaparecida.

En la página web de la oficina del alguacil del condado Hillsborough aparece la foto Verónica Marlyn Reyes Díaz, de 23 años, entre las personas desaparecidas y el reporte de la última vez que fue vista, en su casa móvil en Dover, donde vive con su marido y sus tres hijos.

“Es triste la verdad y más que nada por los niños, que cada rato están preguntando por su mamá. Que ´¿dónde está mi mamá y…. mi mamá?´, y es triste escucharlos, y no saber a veces qué responderles. Les tenemos que decir a veces mentiras para que ellos no se pongan tristes”, se lamenta su esposo, Francisco Reyes.

Además, Reyes afirma que ella no tenía motivos para irse de la casa. Incluso, le resulta muy sospechoso que haya dejado todas sus pertenencias, incluida su cartera.

“Estamos tratando de ver que los vecinos nos enseñen las cámaras para tratar de ver si encontramos algo más, pues los policías no más vienen, pero sentimos que no están ayudándonos en lo que necesitamos”, explica Reyes. .

En la familia hay inquietud. El padre de Verónica teme que su hija pueda haber sido secuestrada por personas que se dedican al tráfico de personas y se siente desesperado.

“Yo no he trabajado toda la semana. No puedo, no puedo dormir… como digo, pienso lo peor”, afirma.

La familia de la mujer afirma que su teléfono permanece apagado desde el día que desapareció y piden a cualquier persona que sepa de su paradero, se comunique con las autoridades.