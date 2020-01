Buscan regresar a casa a adolescente paseño asesinado en San Antonio

(NOTICIAS YA).- Lo que parecía ser una noche tranquila el pasado 17 de enero, se volvió en una pesadilla para la familia Hernández, luego de recibir una terrible noticia.

“Me dijo Danny, Danny chiquito, lo balacearon en la cabeza. Yo estaba casi dormida y me quede como ¿que esta pasando?’ y me dijo no va vivir no va a vivir”, relató Erika Hernández, prima del adolescente.

Así fue como Erika se enteró, que su pequeño primo se debatía entre la vida y la muerte tras recibir un balazo en la cabeza en su propia casa.

“Cuando lo mire en el hospital, casi todo mi corazón se quedo ahí con él, es algo muy muy feo”, dijo Erika con lagrimas en los ojos.

Y es que hasta el momento no sabe porque Daron Pittman, de 17 años, le disparó al joven paseño, quien se mudó a San Antonio con su madre hace aproximadamente seis años.

“Tengo mucho, mucho coraje, mucho coraje en mi corazón pero si le pudiera decir algo sería ¿por qué a él? si él le dio una casa para que se quedara”, indicó la mujer.

Tras tres días de luchar por su vida, finalmente el 20 de enero, Hernández fue desconectado, pero la madre del menor tomó una noble decisión al donar sus órganos para permitir que su hijo siguiera viviendo a través de otras personas.

“Él todavía va a vivir, va a tener 55 familias que van a celebrar vida”, dijo Adrián Conejo, primo de Hernández.

Conejo señaló que lamenta no haberle podido decir a Hérnandez, lo mucho que lo quería cuanto éste aun estaba con vida.

“El único tiempo que le dije que lo amaba, que lo abracé y le di un beso fue cuando estaba peleando por su vida, so es algo bien difícil para vivir, so por favor cuiden a su familia y díganles que los aman”, comentó Conejo.

La familia de Hérnandez, ahora solo busca poder traer los restos del adolescente a El Paso, para que sea sepultado junto a su hermano mayor.

“Si nos pueden ayudar con lo que puedan, nomas para traerlo para El Paso, porque él esta en San Antonio y lo queremos traer”, enfatizó Erika.

Si usted gusta apoyar a la familia Hernández, puede hacer un donativo en Facebook: Funeral Arragements