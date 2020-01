Cancelan en El Paso celebracion de año nuevo lunar chino

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana se llevaría a cabo la celebración del año nuevo lunar chino, una de las más importantes para ese país, sin embargo luego del brote de coronavirus este festejo fue cancelado.

Sin duda un año que comienza con gran preocupación para esta comunidad, incluso a los que residen en la ciudad de El Paso, quienes también decidieron cancelarla.

“Extrañamos nuestro hogar y nuestra familia, es por esto que cada año nos reunimos para desearnos un feliz año nuevo, es un evento muy importante para nosotros pero me hablaron, me enviaron correos y me pidieron cancelarla, porque es una situación muy seria” aseguro el pastor de una iglesia bautista china en El Paso, Patrick Shing.

Luego de las festividades, algunos de los dos mil miembros de la comunidad china que residen en El Paso llegan de visitar a sus familiares, es por esto que surge preocupación.

Hasta el momento se han reportado más de 800 casos, sin embargo según el departamento de salud, el aumento de seguridad en los aeropuertos evitara que se propague la enfermedad.

“Los principales aeropuertos que tienen comunicación con china ya están siendo monitoreados, para estar recibiendo y estar monitoreando a personas que puedan padecer la enfermedad” dice Fernando Gonzales director de epidemiología en El Paso.

Esta celebración se canceló en todo el estado de Texas