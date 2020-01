Tinder añadirá botón de pánico para citas que se tornan peligrosas

(NOTICIAS YA).- Tinder está siguiendo el ejemplo de Uber al agregar funciones de seguridad en su aplicación de citas para cuando estas se vuelven inseguras.

La aplicación está agregando nuevas características de seguridad, incluido un botón de pánico que alerta a las autoridades si algo sale mal durante una cita. Tinder también ha agregado una función para indicar a tus amigos dónde está sucediendo tu cita.

Los usuarios estadounidenses recibirán las nuevas herramientas gratuitas el próximo martes en una nueva sección de la aplicación llamada “Safety center” (Centro de seguridad).

Match, propietaria de Tinder, lanzará las nuevas herramientas a finales de este año en sus otros servicios de citas en Estados Unidos, incluyendo OkCupid, Hinge y Match.com.

Las herramientas serán impulsadas por Noonlight, una plataforma de seguridad en la que Tinder realizó una inversión. Para usar las nuevas herramientas, los usuarios también deberán descargar Noonlight y habilitar las herramientas de seguimiento de ubicación de la aplicación.

La información de las citas de los usuarios, como la ubicación, deberá ingresarse manualmente en la nueva herramienta “Tinder Timeline” que se puede compartir con amigos.

Si el usuario se siente inseguro, tendrá que abrir la aplicación Noonlight y presionar un botón que contactará discretamente al equipo de Noonlight. El agente primero le enviará un mensaje de texto para que pueda pedir ayuda sin tener que hablar.

Si no recibe respuesta, Noonlight enviará un código y llamará al usuario. Si tampoco hay respuesta, Noonlight enviará a los servicios de emergencia. El objetivo es permitir que los usuarios soliciten ayuda sin levantar sospechas durante la cita.

Cabe destacar que Match no tendrá acceso a los datos de ubicación de Noonlight, mientras que esta última afirma que no vende datos de sus usuarios. Estos también pueden desactivar los servicios de ubicación dentro de la configuración del teléfono cuando no se encuentren en una cita.

Tinder también está probando una nueva herramienta de verificación de fotos para que los usuarios puedan asegurarse de que están hablando con alguien real antes de ir a la cita.

El usuario tendrá que enviar imágenes en ciertas poses. Tinder comparará esas fotos con las enviadas previamente. Aquellos perfiles que completen este paso tendrán una marca de verificación y la herramienta estará ampliamente disponible a finales de este año.

Match dijo que es la primera compañía de citas que incorpora este tipo de servicio. Las aplicaciones de citas y las compañías de transporte como Uber y Lyft han sido criticadas por poner a los usuarios en situaciones inseguras. Ambas compañías han implementado botones de pánico y herramientas de seguridad similares para abordar esas preocupaciones.

*Con información de CNN

