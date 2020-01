A sus 18 años Billie Eilish hace historia en los Grammy con 5 premios

(NOTICIAS YA).- A sus 18 años Billie Eilish hizo historia en los Grammy ganando 5 premios, incluyendo las cuatro categorías principales, convirtiéndose en la artista más joven en alcanzar esta meta.

La joven cantante y directora ganó como mejor nueva artista, grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor álbum vocal pop. Con esto Eilish es la intérprete más joven en ganar álbum del año, superando a Taylor Swift que ganó a la edad de 20 por “Fearless”.

LEE: Latin Grammys responden a reggaetoneros que exigen nominaciones

Los nominados al álbum del año incluían a Bob Iver como “I, I”; Lana del Rey con “Norman F***ing Rockwell”; Eilish con “When We All Fall Asleep Where Do We Go”, Ariana Grande con “Thank U, Next”; H.E.R. con “I Used to Know Her”; Lil Nas X con “7”; Lizzo con “Cuz I Love You”; y Vampire Weekend con “Father of the Bride”.

Tras ganar el premio por álbum del año Eilish expresó estar genuinamente sorprendida. “¿Puedo decir que creo que Ariana se merece esto?”, dijo durante su discurso ante los aplausos y motivación de Grande.

ONE OF THE MAIN REASONS WHY WE LOVE BILLIE EILISH SHE'S ALWAYS SO KIND AND ACKNOWLEDGING OTHER ARTISTS #GRAMMYs pic.twitter.com/64sXGLX88R — andrea (@bieberhslut) January 27, 2020

Además Eilish se convirtió en la primer mujer y la segunda persona en la historia en ganar las cuatro categorías principales el mismo año. El primer artista que alcanzó este honor fue Christopher Cross en 1981.

LEE: El dueto que nadie se esperaba: Snoop Dogg y Banda MS preparan música

Eilish llegó a la noche de los Grammy con 6 nominaciones, al igual que su colega Lil Nas X. Mientras que Lizzo, quien tuvo la mayor cantidad de nominaciones (8), se llevó tres trofeos a casa.

En total Billie Eilish y su hermano Finneas, con quien produjo y coescribió “When We All Fall Asleep Where Do We Go?”, obtuvieron 10 premios. A sus 22 años Finneas es la persona más joven en ganar productor del año, no clásico.

LEE: Beyoncé revela cuánto pesaba cuando comenzó su dieta para Coachella