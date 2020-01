Piden a usuarios no informarse sobre coronavirus a través de videojuegos

(NOTICIAS YA).- La compañía detrás de un videojuego cuya popularidad se ha disparado luego del brote de coronavirus pide a sus usuarios que recurran a las fuentes oficiales para informarse acerca de la enfermedad.

“El brote actual de coronavirus es una situación muy real que impacta a un número enorme de personas. Siempre recomendamos que los jugadores obtengan su información directamente de las autoridades de salud locales y globales”, indica un comunicado de Ndemic Creations, responsable de Plague Inc.

Miles de casos de coronavirus han sido confirmados en China, mientras que otros 40 se han registrado en más de una decena de países, incluyendo 5 en Estados Unidos. Más de 50 personas han muerto.

Plague Inc. es un juego en línea y aplicación en el que los jugadores se “convierten” en una enfermedad e intentan infectar al mundo por medio de nuevas formas de transmisión y síntomas.

Ndemic Creations, que además publicó un enlace a un sitio de la Organización Mundial de Salud con información sobre el coronavirus, había tuiteado el 24 de enero que su portal estaba caído debido al gran número de jugadores. El sitio y los servidores de la empresa ya se encuentran operando con normalidad.

La empresa comentó que suele experimentar un aumento en los usuarios nuevos luego de brotes de enfermedades, pues los usuarios buscan entender cómo estas enfermedades se contagian.

El desarrollador del juego, James Vaughan, incluso fue invitado para dar un discurso ante el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades luego de que su producto fuese reconocido como una nueva forma de educar a la gente sobre la propagación de enfermedades.

Sin embargo, la compañía destacó en su comunicado que aunque el juego es realista, informativo y no sensacionalista respecto a problemas del mundo real, no es un modelo científico y no debería ser tomado en cuenta como fuente oficial para información sobre el coronavirus.

