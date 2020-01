Piden calma y consulta ante cambios a trámite migratorio

(NOTICIAS YA).- Mediante un voto de 5 a 4 la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió a favor de la administración Trump para implementar cambios a los requisitos para obtener la residencia permanente en este país

Aunque estos ajustes representan una alerta para aquellos que buscan normalizar su estatus, los expertos están de acuerdo que este no es momento de entrar en pánico.

Los requisitos denominados como “cargo público” ya han existido en el trámite para la residencia permanente, pero bajo la administración actual, se expandieron para reprochar el uso de programas como vivienda pública, medicaid y las estampillas de comida.

“Esto no es algo que va a ocurrir inmediatamente, por decir mañana, estos cambios no van a ser implementados mañana. Todavía hay mucho que el gobierno tiene que hacer, por ejemplo ellos mismos han dicho que van a establecer nuevos formularios que se van a tener que entregar para los aplicantes para la residencia, entonces ellos todavía tienen que anunciar esos nuevos formularios”, explicó Ileana Holguín, abogada de migración.

Razón por la cual, abogados como Holguín le piden a la comunidad que no reaccionen de manera inmediata a este tipo de cambios negativos, exhortando a todo aquel que se encuentre tramitando su residencia permanente o planea hacerlo a corto plazo, que hable con su abogado o un especialista para determinar si estos cambios los impactarían directamente.

“No hagan nada drástico, pero sí es importante informarse, ir y hablar con un abogado especializado en leyes de inmigración, también tenemos varias organizaciones sin fines de lucro que están autorizadas por el Servicio de Inmigración para dar consejos legales. No ir con notarios públicos ellos no son abogados, no tienen entrenamiento en la ley y es seguro que no entienden estos cambios”, añadió la Abogada.

Organizaciones como la de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados (DMRS) están avaladas para proporcionar consejería legal en cuanto a temas migratorios, y en caso de aplicar, estos servicios se pueden hacer a bajo costo o de manera gratuita.

“Lo que pasa es que si afecta más a la gente que no tiene los recursos por que se asustan, llegan en pánico porque ven ahora han cambiado las reglas y no vamos a recibir ningún beneficio y comenzamos a ver que cuando necesitan ayuda de comida no van a los centros en donde dan esa ayuda. Vemos de seguro que esta regla va a afectar a la gente más pobre, que a los que tienen más recursos”, dijo Melissa López, directora ejecutiva de DMRS.

Reiterando el mensaje de calma colectiva, López le pide a la comunidad que eviten una reacción desmesurada y se armen de información para así evitar pasar por complicaciones innecesarias.

“Es muy importante que la gente no entre en pánico, no sabemos cómo van a afectar los casos, así es que no vaya ni a cancelen ningún beneficio, no tomen ninguna acción sin primero hablar con un abogado para asegurar que la acción que están tomando si va a afectar sus casos, porque lo que no queremos es que gente sufra sin saber de seguro que va a ser algo que les va a afectar”, concluyó López.

Para más información sobre los servicios que proporciona el centro de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados puede acudir a sus instalaciones en la 2400 East Yandell o mediante correo electrónico info@dmrs-ep.org.