Policía regaña a TMZ por revelar muerte de Kobe Bryant antes que ellos

(NOTICIAS YA).- En la mañana (PT) del domingo 26 de enero el tabloide TMZ publicó la impactante noticia del fallecimiento de Kobe Bryant tras el choque de su helicóptero privado en California; acción que poco después sería reprobada por la policía.

LEE: Reportan que Kobe Bryant y su hija murieron en choque de helicóptero

TMZ, quienes principalmente publican chismes sobre celebridades, fue el primer sitio en revelar la noticia poco más de una hora después de que reportó el choque del helicóptero en las colinas de Calabasas. 9 personas murieron en la colisión, incluyendo al basquetbolista y a su hija de 13 años Gianna María Onore-Bryant.

Poco después el alguacil del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, criticó las acciones del tabloide tras ser cuestionado sobre la identidad de las víctimas, a quienes se rehusaron a señalar en ese momento.

“Sería extremadamente irrespetuoso descubrir que tu ser amado falleció y te enteraste de esto a través de TMZ”, dijo Villanueva agregando que la acción es completamente inapropiada.

VIDEO: Momentos tras mortal choque del helicóptero de Kobe Bryant

Hasta el momento TMZ no ha hecho una declaración con respecto a la polémica, pero el tabloide tiene historial en estas primicias. En 2009 fueron los primeros en reportar la muerte de Michael Jackson, en 2012 sobre la escena de la muerte de Whitney Houston, y en 2016 sobre el fallecimiento de Prince.

“En lo que concierne a gente de alto perfil, ellos tienen ‘entrada’ con los tipos de personas que saben esta información”, dijo Matthew Belloni director editorial de The Hollywood Reporter a CNN.

Además Belloni indicó que en estos casos el tabloide es muy acertado. “Si TMZ reporta que una celebridad murió en el Condado de Los Ángeles, es casi siempre correcto. Por la razón que sea, lo único que puedes traducir de esto, es que su tasa de precisión en Los Ángeles es muy, muy buena”.

En un análisis de The New Yorker se indica que TMZ tiene fuentes importantes en LA que van desde abogados de entretenimiento hasta oficiales de la corte. Además señala que el tabloide a veces paga a sus fuentes, algo que la mayoría de los medios no hace.

LEE: Las otras víctimas del mortal accidente de Kobe Bryant