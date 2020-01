Cientos de personas exigen respuestas tras 4 días sin luz en San Diego

(NOTICIAS YA).-Surgen reclamos y desesperación entre más de 100 familias que viven en un parque de casas móviles en la comunidad de Valencia Park, porque desde el viernes se han quedado sin energía eléctrica.

“Quisiéramos saber que nos dijeran bien qué va a pasar, cuándo viene exactamente la luz. No nos han dicho nada, no nos han dicho ‘Este… van a venir; este… la luz va a venir este día, o saben que disculpen, este… se les va a dar alguna compensación’. No nos han dicho nada.”, comentó una de las residentes, Gabriela Romero.

Residentes del parque de casas móviles Acacia recibieron una notificación de un corte temporal para una reparación eléctrica los días 23 y 24 de enero. Pero ya es lunes 27, y ni la energía, ni las respuestas llegan; aumentando la desesperación de los residentes y caldeando los ánimos ante la administración.

“Supimos que algo no estaba bien porque volvió la luz y se fue inmediatamente y hubo mucho ruido”, explicó Romero.

Un corto eléctrico terminó quemando uno de los transformadores de la compañía San Diego Gas and Electric; que por seguridad suspendió la energía hasta que se realizarán las reparaciones.

Pero ya es lunes 27, y ni la energía, ni las respuestas llegan; aumentando la desesperación de los residentes y caldeando los ánimos ante la administración.

“Pues sí me gustaría que alguien viniera y nos tomara en cuenta la verdad porque es muy feo. Es muy feo todo lo que están aquí todos los vecinos, pasando sin luz. Yo tengo mi vecina que tiene una niña que la acaban de operar y ella ocupa luz.”, comentó Romero.

Residentes como Ana se han visto obligados a utilizar generadores de energía; generando más gastos que soluciones.

“‘Usted bien sabe que mi hija esta recién operada’, le dije. ‘Ella necesita del oxígeno, necesita de aparatos para que ella pueda comer’. Y pues dijo que pues que no le interesaba; es una manera que no tenía que contestar pues”, explicó Ana Perlera.

Más gastos, la falta de respuesta y el tiempo que sigue pasando hace que crezca la indignación entre los residentes.

“Y no es justo que violen los derechos de uno porque no somos indigentes, les pagamos renta”, reclamó Gabriela Romero.