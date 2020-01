Cómo se dice: ¿Es lo mismo ser “piña” que llevar una “piña”?

(NOTICIAS YA).- Como cada martes en Despierta Orlando se analiza cómo se dicen distintas palabras o qué significan en Latinoamérica. En la edición de hoy, martes 28 de enero, piña fue la palabra seleccionada. ¿Qué significa piña para un español?, ¿y para un mexicano?

Si te refieres a alguien “piña” en Perú estás enfatizando que es desafortunado, que tiene mala suerte; se podría usar en frases como ¡Qué piña soy! Jugué la lotería y no acerté ni un número. En México, la misma palabra quiere decir feo, o desastroso. Por otro lado, en Colombia el significado de este sustantivo es un grupo de personas que se pegan o empujan por entrar en un determinado lugar.

En Argentina “piña” se refiere a golpe, algo que también podría usarse en España. Para los dominicanos y bolivianos, piña es directamente “pelea”.

Por otro lado, en El Salvador, cuando se refieren a alguien “piña” estarían intuyendo que es un cobarde.

Una de las palabras que se usan mucho en el español de Estados Unidos es aplicar. En español, el primer significado de aplicar es “poner algo sobre otra cosa”. Por ejemplo: Te apliqué la pomada y ahora no te duele. Por eso, cuando oímos a alguien que usa aplicar para un puesto de trabajo o un beca solemos creer que está mal. Sin embargo, en la séptima acepción de la Real Academia Española, se define aplicar como:

América Latina: Presentar una solicitud oficial para lago, como un puesto de trabajo, una beca o una plaza en la universidad.

Por último, durante el segmento se presentó una imagen enviada por una televidente que estuvo en el Tribunal del Condado Volusia y sacó una foto de una línea de ayuda para víctimas de violación. Al parecer, se usó un traductor literal de la versión en inglés.

El título lee: informe, una traducción literal de report, en inglés [debería leer denuncie]

Violación, no lleva tilde.

No sufren en silencio, traducción literal de do no suffer in silence [ en vez de no sufra en silencio]

También el orden de la frase en el siguiente enunciado: Volusia línea de crisis de violación, traducido de Volusia rape crisis line [debería leer Línea de ayuda en para víctimas de violación de Volusia].