Mexicano narra cómo es la cuarentena por coronavirus en Wuhan

(NOTICIAS YA).- Desde hace días la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, permanece en cuarentena. Millones de personas en esta y otras ciudades del país asiático son obligadas a permanecer en sus casas, mientras que el servicio de transporte público ha sido suspendido.

El mexicano Daniel Stamatis es uno de ellos y narró su peculiar experiencia a BBC News Mundo. El arquitecto ha vivido en China desde hace siete años, y desde 2016 en la ciudad de Wuhan.

Esta urbe, ubicada en el centro del país y hogar de 11 millones de personas, ahora es conocida por ser el sitio donde surgió el virus que ha matado a 106 personas y contagiado a más de 4 mil.

Stamatis dijo que las advertencias comenzaron a circular en aplicaciones de mensajería pero no las tomó en serio. Días después, incluso viajó a una boda en México. A su regreso, las condiciones cambiaron.

“Tenía mi vuelo de regreso el día 17 (de enero), que lo tomo perfectamente, y el día 19: alarma total por el virus. Si hubiera puesto mi vuelo de regreso unos días más tarde, ya no me hubieran dejado entrar a China, me hubiese tenido que quedar en México y eso hubiese sido perfecto”, dijo a través de Skype, de acuerdo con BBC News Mundo.

El mexicano, quien actualmente cursa un doctorado en arquitectura con bambú en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, ya estaba de vacaciones y tendría que presentarse de nuevo en las aulas el 14 de febrero, pero la suspensión de clases ha sido extendida de forma indefinida.

La cuarentena obligó a Stamatis a permanecer en total aislamiento. “Solo me comunico por internet, no estoy viendo a nadie”, expresó. Las circunstancias también lo han alejado de su novia.

“Mi novia se había ido un día antes a Suzhou, otra ciudad, con su mamá y ya no la dejaron entrar. No la dejaron subirse al tren… Por ley, nadie sale y nadie entra”, refirió el profesionista.

“No hay nada, no hay transporte público, no hay metro, no hay taxis, no hay tiendas… Salvo el supermercado, eso sí, pero las tienditas o restaurantes chiquitos no (están abiertos)”, detalló el arquitecto de 36 años.

A partir del pasado domingo, se prohíbe la circulación de vehículos por el centro de la ciudad, excepto para aquellos que cuentan con permiso especial, como los que transportan provisiones y medicamentos.

También este domingo, y luego de varios días solo en casa, Daniel salió a comprar comida. Portando un cubrebocas, pues es ilegal no hacerlo, el mexicano recorrió calles desiertas hasta toparse con una multitud en el negocio.

“Había muy poquita gente en la calle. Pero dentro del supermercado había mucha más gente que en un día normal”, relató. A todos los que en el interior se encontraban se les revisó la temperatura, pues uno de los síntomas del coronavirus es fiebre.

Stamatis compró varios artículos, incluyendo alimentos enlatados, pero no logró llevar frutas ni verduras, pues estaban tan codiciados que las filas eran prácticamente interminables.

“Nunca antes había visto algo así… No estuve dispuesto a pasar tres horas de cola por tres melones y tres manzanas”, dijo.

DE REGRESO A MÉXICO

Aunque inicialmente se encontraba tranquilo, Daniel comenzó a preocuparse luego de que el presidente Xi Jinping indicara que la propagación del virus se estaba acelerando.

Stamatis se enteró que Estados Unidos mandaría aviones para recoger a empresarios y diplomáticos en Wuhan. Inspirado por un amigo, decidió probar su suerte y ver si podía obtener lugar en uno de esos aviones u otro vuelo patrocinado por el gobierno estadounidense o el mexicano.

De acuerdo con UNO TV, el gobierno de México informó este martes que Stamatis ya recibe el apoyo de las autoridades para regresar al país.

“El ciudadano mexicano ya está en camino, viene muy pronto y está en perfectas condiciones. No es una situación de un traslado de urgencia”, indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.

“Estamos trabajando muy estrechamente para quien lo desee, de los ciudadanos mexicanos en China, se les atienda. Hasta ahora solo hay un mexicano que pidió el apoyo para salir de Wuhan. Los demás se quieren quedar. Estamos tranquilos, dijeron, nos quedamos aquí”, abundó el doctor.

Cabe destacar que la salida de Daniel Stamatis se dio antes de que las autoridades chinas recomendaran a los países extranjeros no evacuar a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan.

